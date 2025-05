Joan Baez | vita storie e culture in direzione ostinata e contraria

Joan Baez, icona della musica folk e attivista, è stata protagonista di un incontro al teatro Franco Parenti di Milano nell'ambito della Milanesiana. In dialogo con Franco Veronesi, ha condiviso aneddoti e riflessioni dalla sua nuova autobiografia, offrendo un affascinante spaccato della sua vita e del suo impegno per i diritti civili, in un percorso artistico e umano “in direzione ostinata e contraria”.

