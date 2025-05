Joan Baez | una vita di lotta e di poesia Abusata da bambina salvata dall’arte

Joan Baez torna a Milano, dove, sul palco della Milanesiana, condivide ricordi e riflessioni tratti dal suo autobiografico "Quando vedi mia madre chiedile di ballare". A tu per tu con lo scrittore Sandro Veronesi, l’icona della musica folk rivela come l'arte l'abbia salvata da un'infanzia segnata da traumi, rendendola un simbolo di lotta e poesia nel corso della sua straordinaria vita.

Milano, 27 maggio 2025 – In scena a Milano per calare pensieri e parole tra i ricordi virati nostalgia del volume autobiografico ‘ Quando vedi mia madre chiedile di ballare’ sul palco della Milanesiana diretta da Elisabetta Sgarbi a tu per tu con lo scrittore Sandro Veronesi, Joan Baez scivola con eleganza sui suoi 84 anni di passioni raccontando la sorella Mimi Farina, ma anche di Leonard Cohen, Jimi Hendrix, Leonard Cohen e, naturalmente, Bob Dylan. “Le prime bozze delle poesie di questo libro sono state scritte fra il 1991 e il 1997” ammette nella nota introduttiva del volume edito da ‘La nave di Teseo’... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Joan Baez: una vita di lotta e di poesia. “Abusata da bambina, salvata dall’arte”

Le notizie più recenti da fonti esterne

Joan Baez: una vita di lotta e di poesia. “Abusata da bambina, salvata dall’arte”; Joan Baez e Sandro Veronesi in L’intelligenza della madre - La Milanesiana 2025; La Milanesiana entra nel vivo. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Joan Baez: una vita di lotta e di poesia. “Abusata da bambina, salvata dall’arte” - La grande cantautrice ieri ospite della Milanesiana con il suo nuovo libro di liriche autobiografiche. “Continuo a impegnarmi nel nome della pace: ho il cuore a pezzi davanti ai massacri in Ucraina e ... 🔗Come scrive quotidiano.net

Joan Baez: vita storie e culture in direzione ostinata e contraria - (Visioni) Joan Baez a Milano. Ieri sera al teatro Franco Parenti nell’ambito della Milanesiana, la pregiata creatura di Elisabetta Sgarbi, in dialogo con Franco Veronesi, per parlare della sua nuova a ... 🔗Scrive ilmanifesto.it

Tutto su Joan Baez, la prima musa di Bob Dylan - Joan Baez: la carriera, la vita privata, le canzoni e le curiosità sulla cantautrice ... diventando un simbolo del pacifismo e della lotta per i diritti civili in un momento storico particolarmente ... 🔗Secondo notiziemusica.it

Joan Baez & Mercedes Sosa Gracias A La Vida