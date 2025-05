Jet dei Friedkin a Pisa attesa per il nuovo tecnico | chi allenerà la Roma?

L'attesa si fa palpabile per i tifosi della Roma, con il jet dei Friedkin atterrato a Pisa in cerca del nuovo tecnico. La curiosità sul successore di Mourinho cresce, alimentata anche dalle dichiarazioni di Ranieri sul possibile annuncio a luglio. Un mese in più sarebbe insostenibile per i sostenitori, desiderosi di conoscere finalmente chi guiderà la squadra nella prossima stagione.

E speriamo veramente che fosse una battuta quella di Ranieri, quando diceva che avremmo saputo il nome del prossimo allenatore il primo di luglio, perché un altro mesi in questi stati noi tutti non possiamo reggerlo. La curiosità di sapere chi allenerà la Roma nella prossima stagione sta consumando dall’interno il popolo giallorosso, in un misto di speranza e timore non più distinguibili tra loro. Ciò che sappiamo è che la scelta è già stata fatta, e c’è attesa per l’annuncio dei Friedkin, che potrebbe arrivare da un momento all’altro. A maggior ragione considerando l’ultima notizia sul tema, ovvero l’arrivo del jet privato di Dan e Ryan a Pisa da Londra, dopo la sosta di ieri a Ginevra... 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Jet dei Friedkin a Pisa, attesa per il nuovo tecnico: chi allenerà la Roma?

