Jennifer Lopez regina degli AMAs | 8 cambi d’abito e bacio lesbo sul palco

Jennifer Lopez torna ad essere la regina del palco e dello spettacolo. Archiviata la crisi matrimoniale e il divorzio con Ben Affleck, il tour che non è stato all’altezza delle aspettative, l’ex ragazza del Bronx è tornata a condurre gli American Music Awards dopo 10 anni e ha letteralmente infiammato l’evento con cambi d’abito spettacolari, uno più bello dell’altro, e un incredibile medley di 23 hit per sei intensi minuti in cui ha dato prova della sua indiscussa bravura, della sua capacità di tenere il palco e anche della sua bellezza immortale (perché Jen, a quasi 56 anni, come fai? ). Per non farsi mancare proprio niente, tra una coreografia spettacolare e l’altra, Jennifer ha pensato bene di baciare un paio di ballerini in diretta, nello specifico un uomo e una donna, così da garantirsi copertine e articoli all’indomani (noi compresi)... 🔗 Leggi su Dilei.it