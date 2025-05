Jazz and wine la rassegna culinaria e musicale in riviera continua con Massimo Tagliata

Il 28 maggio si conclude la rassegna "Jazz and Wine" in Riviera con la performance del Massimo Tagliata Quartet presso il ristorante "Al Pirata". Ispirata alle melodie jazz, la serata offrirà un'esperienza culinaria unica, arricchita dai pregiati vini Altemasi Trentodoc. Una notte di musica e gastronomia da non perdere!

Ultima serata di maggio della rassegna musicale e culinaria cervese “Jazz and Wine”. Mercoledì 28 maggio, al ristorante “Al Pirata”, arriveranno i Massimo Tagliata Quartet alle 21. La loro performance sarà accompagnata dal vino Altemasi Trentodoc. Massimo Tagliata è un fisarmonicista... 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - "Jazz and wine", la rassegna culinaria e musicale in riviera continua con Massimo Tagliata

