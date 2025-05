Jason Guo CEO realme Europe | Vogliamo garantire agli utenti un’esperienza di imaging e prestazioni che superino le aspettative

In un'intervista esclusiva con Adnkronos, Jason Guo, CEO di realme Europe, ha condiviso la sua visione per un'esperienza utente che superi le aspettative, in occasione del lancio globale del realme GT 7 a Parigi. Scopriamo le strategie future del brand cinese nel competitivo mercato europeo e l'innovazione che promuove per soddisfare le esigenze degli utenti.

(Adnkronos) – In occasione dell'attesissimo evento di lancio globale del realme GT 7 a Parigi, Adnkronos Tech&Games ha avuto l'opportunità di intervistare Jason Guo, CEO di realme Europe. L'intervista ha offerto uno sguardo approfondito sulle strategie future del colosso cinese nel dinamico mercato tecnologico mondiale evidenziando l'adattabilità delle strategie ai diversi contesti locali. realme . L'articolo Jason Guo, CEO realme Europe: “Vogliamo garantire agli utenti un’esperienza di imaging e prestazioni che superino le aspettative” proviene da Il Difforme... 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Jason Guo, CEO realme Europe: “Vogliamo garantire agli utenti un’esperienza di imaging e prestazioni che superino le aspettative”

Le notizie più recenti da fonti esterne

Jason Guo, CEO realme Europe: "Vogliamo garantire agli utenti un'esperienza di imaging e prestazioni che superino le aspettative" - (Tecnologia) - In occasione dell'attesissimo evento di lancio globale del realme GT 7 a Parigi, Adnkronos Tech&Games ha avuto l'opportunità ... 🔗Segnala notizie.tiscali.it

Meloni a Confindustria: “Spendere soldi pubblici per tamponare il caro energia non è la soluzione” - L'intervento della premier Giorgia Meloni all’Assemblea di Confindustria a Bologna: "Continuare a cercare di tamponare spendendo soldi pubblici non può essere la soluzione" ... 🔗Si legge su ilfattoquotidiano.it

Jason Guo, il CEO Europeo spiega il fenomeno di realme in Italia - Abbiamo incontrato Jason Guo nella prima giornata riservata al pubblico ... vedere a quale percentuale di mercato è arrivata realme. Da cosa dipende questo? È un marchio che funziona meglio ... 🔗Riporta macitynet.it

Realme: design, IA e innovazione per una tecnologia giovane