Janos Janos scomparso a 44 anni da Artena | “Uscito di casa per andare al lavoro non c’è mai arrivato”

Giorni di angoscia ad Artena per la scomparsa di Janos Janos, un uomo di 44 anni. Partito da casa per recarsi al lavoro, non ha fatto ritorno, suscitando preoccupazione tra i familiari e la comunità. Le ricerche continuano, mentre i cari sperano in un esito positivo. Sempre più avverti la necessità di fare luce su questa misteriosa scomparsa.

Sono giorni di apprensione per i famigliari di Janos Janos, il 44enne scomparso da Artena. Uscito di casa per andare al lavoro, non c'è mi arrivato... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Janos Janos scomparso a 44 anni da Artena: “Uscito di casa per andare al lavoro, non c’è mai arrivato”

Le notizie più recenti da fonti esterne

Janos Janos scomparso a 44 anni da Artena: “Uscito di casa per andare al lavoro, non c’è mai arrivato” - Sono giorni di apprensione per i famigliari di Janos Janos, il 44enne scomparso da Artena. Uscito di casa per andare al lavoro, non c’è mi arrivato. 🔗Come scrive fanpage.it

Scomparso da Artena operaio 44enne: uscito per andare al lavoro, mai arrivato - Domenica 25 maggio è scomparso ad Artena Janos Janos, un operaio romeno di 44 anni. L’uomo è uscito di casa come ogni mattina per recarsi al lavoro, ma non è mai arrivato e non ha più fatto ritorno. I ... 🔗Da msn.com

Janos Janos scomparso da Artena, un parente: "Soffre di depressione, aiutateci a ritrovarlo" - Esclusiva Tag24 – Janos Janos scomparso ad Artena: «È confuso, ha bisogno di cure. Non lasciatelo solo, aiutateci a riportarlo a casa», l’appello accorato dei familiari. 🔗Come scrive tag24.it

The Desert Moon Mystery ???? | Unravel the Secrets of the Desert ???