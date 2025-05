Jannik vieni con me Sinner si inginocchia sulla terra rossa | il gesto da vero numero uno

Al Roland Garros 2025, Jannik Sinner ha brillato non solo per la sua eccezionale abilità tennistica, ma anche per un gesto simbolico che ha toccato il cuore dei tifosi: inginocchiarsi sulla terra rossa. La sua vittoria all’esordio contro Arthur Rinderknech è stata una dimostrazione di grande classe e umiltà, elevando il giovane talento a un autentico numero uno. Un trionfo che va oltre il punteggio.

Al Roland Garros 2025 non si è vista soltanto grande tecnica tennistica, ma anche una straordinaria lezione di stile. Sul centrale parigino, Jannik Sinner ha lasciato un segno che va oltre la sua brillante vittoria all’esordio contro Arthur Rinderknech. Un trionfo netto, sì, ma soprattutto una prova di eleganza sportiva che ha incantato il pubblico e rafforzato l’immagine dell’azzurro come uno dei nuovi volti nobili del tennis mondiale. Alla fine dell’incontro, l’ex campione spagnolo Alex Corretja, oggi commentatore per la televisione francese, ha preso per mano Sinner con una richiesta insolita: “Puoi venire con me?”... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Ne parlano su altre fonti

Jannik, vieni con me. Sinner si inginocchia sulla terra rossa: il gesto da vero numero uno. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Sinner si inginocchia sulla mattonella di Nadal al Roland Garros e fa un gesto da vero numero 1 - Jannik Sinner protagonista di un comportamento impeccabile dopo la vittoria con Rinderknech al Roland Garros sia nei confronti di Nadal che del pubblico ... 🔗Segnala fanpage.it

Jannik Sinner, e perché la stoffa dei migliori sta nel controllo - L'editoriale di Federico Ferri sul tennista italiano rientrato agli Internazionali di Roma, dal numero 41 di Esquire Italia. 🔗Si legge su esquire.com

Sinner, caso doping: cosa è successo e cosa può succedere - E tutto ruota attorno alla quantità - infinitesimale - di clostebol rinvenuta nel corpo di Sinner. Nei due campioni prelevati a Jannik erano stati rilevati metaboliti del clostebol per 86pg/ml e ... 🔗Come scrive sport.sky.it