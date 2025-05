Jannik Sinner e la finale di Champions League | Sono del Milan ma sabato sera tiferò Inter Ma abbraccia Donnarumma – Il video

Nella serata che ha preceduto la finale di Champions League, Jannik Sinner e Gigio Donnarumma si sono trovati a condividere un momento di amicizia e sport. Nonostante le rivalità calcistiche, l'ammirazione tra i due campioni è palpabile. Sabato 31 maggio, mentre il Milan scenderà in campo, Sinner sarà pronto a fare il tifo per l'Inter, dimostrando che tra atleti il rispetto va oltre le maglie indossate.

Tra campioni ci si intende e Gigio Donnarumma e Jannik Sinne r non fanno eccezione. Il portiere della nazionale e del Paris Saint Germain si è concesso una serata di relax (a Parigi) in vista della finale di Monaco che lo attende sabato 31 maggio, andando ad assistere al match del suo amico Sinner. L’altoatesino, impegnato nel primo turno del Roland Garros, ha regolato in tre set il francese Rinderknech e alla fine dell’incontro ha voluto salutare e ringraziare Donnarumma, ex portiere del Milan, la squadra del cuore di Sinner: «Volevo ringraziare un ospite speciale, grazie per essere venuto Gigio – e poi rivolgendosi al pubblico francese- avete il miglior portiere del mondo» May 26, 2025 La finale di Champions League? «Spero che vinca un italiana»... 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Jannik Sinner e la finale di Champions League: «Sono del Milan ma sabato sera tiferò Inter». Ma abbraccia Donnarumma – Il video

