Jannik Sinner avanza al Roland Garros | Qualche errore di troppo nel terzo set ma sono soddisfatto

Jannik Sinner debutta con successo al Roland Garros 2025, superando il francese Arthur Rinderknech in tre set. Nonostante qualche errore nel terzo set, il numero uno al mondo ha mostrato grande determinazione, vincendo 6-4, 6-3, 7-5. Avanzando al secondo turno, Sinner si prepara ora per la prossima sfida, consapevole delle sue potenzialitĂ e della necessitĂ di migliorare.

Buona la prima a Parigi per Jannik Sinner, che ha battuto ieri sera il padrone di casa francese Arthur Rinderknech in tre set approdando al secondo turno del Roland Garros 2025. Il numero uno al mondo ha vinto 6-4 6-3 7-5, dopo essersi ritrovato sotto 4-0 nel terzo set, e nella prossima partita se la vedrĂ con il veterano transalpino Richard Gasquet. “ Il tifo oggi in generale è stato molto rispettoso. Quello che ho visto e che ho vissuto in campo è stato piacevole. Nella prossima partita penso sarĂ un po’ diverso, ma so che gli spettatori non hanno nulla contro di me. Alla fine, sto giocando in Francia contro un tennista francese come Gasquet, che ha dato tanto a questo Paese ma non solo... 🔗 Leggi su Oasport.it