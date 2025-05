Jakala promuove il nuovo incontro sulla Conversation Rate Optimization

Jakala lancia il nuovo incontro su Conversion Rate Optimization a Milano. Dopo il successo delle edizioni precedenti, CONVERSatION ritorna come evento esclusivo dedicato ai professionisti del settore. Questa iniziativa offre un'opportunitĂ unica di confronto e apprendimento, focalizzandosi sulle migliori strategie per ottimizzare le conversioni e migliorare le performance aziendali. Un appuntamento imperdibile per chi desidera rimanere all'avanguardia nel panorama digitale.

MILANO (ITALPRESS) – Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna a Milano CONVERSatION, l’evento su invito ideato e promosso da Jakala, primo appuntamento internazionale in Italia dedicato esclusivamente alla Conversion Rate Optimization (CRO). Un’occasione di confronto per i professionisti del digital marketing, della UX e della sperimentazione, che ha visto la partecipazione di speaker provenienti da realtĂ leader del settore e oltre 150 ospiti. Sponsor dell’edizione 2025 di CONVERSatION sono Kleecks e Contentsquare. La Conversion Rate Optimization (CRO) è l’insieme di tecniche che aiutano le aziende a trasformare i visitatori in clienti, migliorando le performance dei canali digitali – come siti web, e-commerce o app – in modo misurabile e continuo... 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Jakala promuove il nuovo incontro sulla Conversation Rate Optimization

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Jakala promuove il nuovo incontro sulla Conversation Rate Optimization - MILANO (ITALPRESS) – Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna a Milano CONVERSatION, l’evento su invito ideato e promosso da Jakala, primo appuntamento internazionale in Italia dedicato esclu ... 🔗Scrive msn.com

JAKALA 'Digital Coffee', nuovo appuntamento: focus sul ruolo dell'AI nella pianificazione media - Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani ... 🔗Segnala affaritaliani.it

Jakala, quella “data startup” diventata grande. «Il mercato è gigante, per un unicorno servono vent’anni» - Matteo de Brabant, founder di Jakala, ci ha spiegato la storia di un'azienda fondata sui dati a inizio millennio e che oggi conta su 3500 dipendenti. «Il mercato vale 100 miliardi soltanto in America ... 🔗Lo riporta startupitalia.eu

Silvia Candiani, Microsoft | Forum Comunicazione 2011