Jacopo Sol | Sogno Irama e Damiano David Con Francesca sto bene Averla in un mio video? Magari

Jacopo Sol, giovane talento emergente di "Amici", si distingue per la sua voce unica e le sue abilità straordinarie nella scrittura. Con un nome d’arte ispirato ai primi accordi della chitarra, il suo sogno di collaborare con artisti come Irama e Damiano David si intreccia con il desiderio di avere Francesca nel suo prossimo video. Scopriamo insieme il suo percorso musicale e le sue aspirazioni.

Quella di Jacopo Sol, all’anagrafe Jacopo Porporino - il suo nome d’arte si rifà al primo accordo che ha imparato a suonare con la chitarra quando era ancora bambino -, è una delle voci più riconoscibili e coinvolgenti fra quelle che hanno preso parte all’ultima edizione di Amici. E la sua penna è un graffio all’anima. Da pochi giorni è uscito il suo ep ‘Dove finiscono i sogni?’. Jacopo, che esperienza è stata Amici? L’aspetto più bello e quello che ti ha creato maggiori difficoltà? “È stata una sorpresa, è un’esperienza così piena che non ti rendi neanche conto di quello che stai facendo. Lì ho imparato tante cose: la tecnica vocale e poi ho capito come sono fatto io, ho capito molto di me... 🔗 Leggi su Quotidiano.net