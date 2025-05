Italiano sequestrato a New York c' è un secondo arresto

Un secondo arresto scuote il caso dell'italiano sequestrato a New York. Un uomo, che si è presentato alle autorità, è accusato di aver collaborato con il trader John Woeltz nell'organizzazione del sequestro di Valentino Teofrasto Carturan, durante il quale sarebbero avvenuti atti di tortura. La vicenda solleva interrogativi su dinamiche criminali e sulla sicurezza nella città.

