Italiano rapito a New York per i Bitcoin c’è un secondo arresto

Un nuovo sviluppo nel caso del rapimento di un italiano a New York: la polizia ha arrestato una terza persona coinvolta nel crimine, avvenuto per estorcere Bitcoin. Il rapimento, durato quasi tre settimane, ha scosso l’opinione pubblica e ha portato all'identificazione di ulteriori sospetti. Le autorità stanno continuando le indagini per fare luce sulla vicenda.

Una terza persona accusata del rapimento per quasi tre settimane di un italiano a New York per rubargli dei Bitcoin è stata arrestata dalla polizia martedì mattina. Lo riportano diversi media statunitensi tra i quali il New York Times e CBS. La polizia, dice il New York Times, ha identificato l’uomo, che ha legami con la Svizzera e Miami, come William Duplessie. Aveva trascorso giorni a negoziare la sua resa con il dipartimento di polizia dopo l’arresto venerdì di altre due persone, John Woeltz, un investitore in criptovalute, e Beatrice Folchi, secondo due funzionari delle forze dell’ordine informati sulla questione... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Italiano rapito a New York per i Bitcoin, c’è un secondo arresto

