Italiano prosegue la trattativa per il rinnovo Il Milan ha dato un ultimatum | ESCLUSIVO

Il Milan intensifica le trattative per il rinnovo del contratto di Vincenzo Italiano, ponendo un ultimatum di tre-quattro giorni. Il club rossonero ha confermato l'interesse per il tecnico dei felsinei, che mostra entusiasmo per la proposta. Nonostante le aperture, la situazione rimane in bilico.

Il club rossonero è disposto ad aspettare il tecnico dei felsinei per altri tre-quattro giorni Il Milan non cambia idea: Vincenzo Italiano resta la prima scelta per la panchina del prossimo anno. Il tecnico siciliano è molto affascinato dal club rossonero e ha dato un’apertura, ma allo stesso tempo prosegue la trattativa con il Bologna per il rinnovo del contratto. Italiano prosegue la trattativa per il rinnovo. Il Milan ha dato un ultimatum (AnsaFoto) – Calciomercato.it A determinati condizioni, e con una serie di garanzie, potrebbe quindi rimanere. Ma servirĂ un ulteriore sforzo da parte del club rossoblĂą per convincerlo a restare... 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Italiano prosegue la trattativa per il rinnovo. Il Milan ha dato un ultimatum | ESCLUSIVO

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

Lidl: in sciopero il 24 maggio per un contratto integrativo dignitoso; Gruppo Reale: prosegue la trattativa per il CIA; Contratto Scuola, trattativa sindacati-Aran sui buoni pasto: le novitĂ ; Bologna, dopo il summit di ieri c'è fiducia sul rinnovo di Italiano: sul tavolo un biennale. 🔗Cosa riportano altre fonti

Italiano prosegue la trattativa per il rinnovo. Il Milan ha dato un ultimatum | ESCLUSIVO - Il tecnico siciliano è molto affascinato dal club rossonero e ha dato un’apertura, ma allo stesso tempo prosegue la trattativa con il Bologna per il rinnovo del contratto. Italiano prosegue la ... 🔗Segnala calciomercato.it

Bologna, Fenucci sul rinnovo di Italiano: "Speriamo di..." - Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, è intervenuto durante l’inaugurazione della mostra fotografica in Salaborsa dedicata alla recente vittoria della Coppa Italia da parte dei rossobl ... 🔗Da corrieredellosport.it

Italiano, passi avanti per il rinnovo con il Bologna. E Fenucci fa chiarezza sul prossimo mercato - Passi avanti, in attesa della firma. Dopo la fumata grigia di mercoledì scorso nel primo incontro con i suoi rappresentanti legali Francesco Caliandro e Davide Nappi,. 🔗Segnala msn.com

Diretta live. Conferenza stampa di Fratelli d'Italia sul rinnovo del cda Rai