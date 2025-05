Italia sotto osservazione | perché gli Stati Uniti hanno alzato l’allerta viaggi

L'Italia è recentemente finita sotto la lente d'ingrandimento degli Stati Uniti, che hanno innalzato l'allerta viaggi passando dal Livello 1 al Livello 2 del Travel Advisory. Questa decisione, adottata il 23 maggio 2025, giunge in un periodo cruciale per il turismo, alla vigilia dei ponti primaverili e dell'alta stagione, e si basa su segnalazioni di rischi che necessitano una prudenza maggiore per i viaggiatori.

La decisione degli Stati Uniti di portare l’Italia dal Livello 1 (“normale prudenza”) al Livello 2 (“prudenza potenziata”) del Travel Advisory è scattata il 23 maggio 2025, a ridosso dei ponti primaverili e dell’inizio dell’alta stagione. Il Dipartimento di Stato motiva il cambio con “un rischio di violenza terroristica” che potrebbe manifestarsi senza preavviso in . ... 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Italia sotto osservazione: perché gli Stati Uniti hanno alzato l’allerta viaggi

Altre fonti ne stanno dando notizia

Assemblea ENALJ, Spagna e Italia sotto osservazione; Calo della produttività e dazi gravano sull'Italia, l'Ue taglia le stime di crescita per 2025 e 2026; Il Tribunale di Vicenza ha riconosciuto il primo decesso da PFAS in Italia; Italia, la crescita frena: l'Ue taglia a +0,7% le stime 2025 del Pil. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Per la Commissione europea l’Italia resta sotto osservazione - La situazione macroeconomica dell'Italia merita di essere ulteriormente ... che l'esecutivo italiano (così come quello spagnolo) si sta dando da fare per correggere le debolezze strutturali ... 🔗Come scrive fanpage.it

Ecofin: allarme debito pubblico per l’Italia. “Squilibrio eccessivo”. Sotto osservazione anche Grecia e Cipro - L’Italia è ovviamente sotto speciale osservazione, con un debito pubblico “esploso” negli ultimi mesi. 12 Stati membri analizzati (Germania, Francia, Irlanda, Spagna, Grecia, Croazia ... 🔗Lo riporta agensir.it

Assemblea ENALJ, Spagna e Italia sotto osservazione - Nell’assemblea generale di ENALJ tenutasi a Bergamo dal 9 all’11 maggio 2025, all’ordine del giorno la riforma della magistratura onoraria italiana e la questione spagnola ... 🔗Come scrive ntplusdiritto.ilsole24ore.com

Europa: Italia sotto osservazione