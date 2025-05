Italia-Portogallo U17 | dove vederla orario e probabili formazioni

L'Italia U17 si prepara ad affrontare il Portogallo U17 nella semifinale degli Europei di categoria. Scopri le ultime novità relative alle formazioni, l'orario del match e le opzioni per seguire l'incontro in diretta. Un'occasione imperdibile per tifosi e appassionati di calcio giovanile!

Italia-Portogallo U17: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv per la semifinale degli Europei di categoria La gara valevole per gli Europei Under 17 tra Italia-Portogallo. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. Le probabili formazioni ITALIA UNDER 17 (4-3-1-2): Nava; Iddrisa, Bovio, De Paoli, ... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Italia-Portogallo U17: dove vederla, orario e probabili formazioni

