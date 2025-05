Italia | giocatori del Napoli festeggiano campionato di Serie A

Il 26 maggio 2025, Napoli ha celebrato un momento storico: i giocatori della squadra di calcio partenopea hanno sfilato per festeggiare la vittoria del campionato di Serie A. La città è stata invasa dall'entusiasmo dei tifosi, creando un'atmosfera di gioia e orgoglio calcistico. In questo articolo, ripercorreremo i momenti salienti della parata e l'emozione che ha pervaso la capitale partenopea.

I giocatori del Napoli sfilano per festeggiare il campionato di Serie A a Napoli, in Italia, ieri 26 maggio 2025.

