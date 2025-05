Italia ed Europa in cerca di indipendenza digitale dagli Stati Uniti | rapporto Key4biz

L'Italia e l'Europa affrontano una crescente dipendenza digitale dagli Stati Uniti, con il 70% dei ricavi cloud in Europa destinati a giganti americani. Questo rapporto di Key4Biz evidenzia le criticitĂ della situazione, che si estendono ai servizi software e alle piattaforme. Per affrontare tali sfide, i governi europei stanno cercando soluzioni per promuovere una maggiore indipendenza digitale e garantire la sovranitĂ tecnologica del continente.

L'Italia e l'Europa sono in una condizione di " dipendenza strutturale " dagli Stati Uniti sul digitale. Per esempio, il 70% dei ricavi cloud in Europa è assorbito dai colossi Usa, una percentuale che sale ancora di piĂą considerando anche i servizi software e le piattaforme. Persino il controspionaggio britannico impiega i server di una big tech americana. Il rapporto " Indipendenza digitale " di Key4biz in collaborazione con Red Open, spin-off dell' UniversitĂ degli Studi Milano-Bicocca, presentato in una conferenza a Roma, propone "un patto per il futuro economico e tecnologico dell'Europa". "Stiamo cercando di sviluppare un percorso che porti a capire quanto siamo effettivamente dipendenti da fornitori che potrebbero da un momento all'altro cessare il servizio", afferma il professore di Filosofia del diritto e di Informatica giuridica dell' UniversitĂ Milano-Bicocca e co-founder Red Open, Andrea Rossetti, illustrando il rapporto... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Italia ed Europa in cerca di indipendenza digitale dagli Stati Uniti: rapporto Key4biz

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

Italia, Danimarca e altri 7 Paesi Ue contro la Cedu: impedisce le espulsioni degli stranieri criminali; Energia, Urso: investire su nucleare e rinnovabili per rendere Italia ed Europa indipendenti. VIDEOINTERVISTA; A Torino si accende il primo computer quantistico IQM in Italia; L’offerta universitaria in Italia deve alzare l’asticella o rimarrĂ indietro. 🔗Ne parlano su altre fonti

Italia ed Europa in cerca di indipendenza digitale dagli Stati Uniti: rapporto Key4biz - Il rapporto "Indipendenza digitale" analizza la dipendenza europea dai colossi Usa e propone strategie per il futuro. 🔗Scrive msn.com

L’Italia stacca il resto dell’Europa per chi cerca una seconda casa all’estero - L’Italia è la prima scelta per chi cerca una seconda casa all’estero. È quanto emerge dalla nuova indagine condotta da Gate-away.com, portale immobiliare rivolto esclusivamente agli stranieri interess ... 🔗Segnala msn.com

Italia, Danimarca e altri 7 Paesi Ue contro la Cedu: impedisce le espulsioni degli “stranieri criminali” - In una lettera aperta, Meloni e Frederiksen denunciano i limiti imposti alla "capacità di prendere decisioni politiche" e chiedono di "aprire un dibattito" sull'interpretazione della Convenzione europ ... 🔗Lo riporta eunews.it

Discusso in Italia e in Europa. Erdogan cerca e trova alleati: nuovi accordi con la Libia