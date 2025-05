Italia dei Diritti-De Pierro | Aver eletto tre consiglieri comunali nel Cilento è la nostra risposta a chi ci considerava lista farlocca

L'elezione di tre consiglieri comunali nel Cilento da parte di Italia dei Diritti segna una risposta decisa alle critiche su presunte liste "farlocche". In un contesto elettorale che ha coinvolto 117 comuni, il successo ottenuto dimostra come le azioni possano superare le polemiche, mettendo in discussione l'idea di liste civetta e sottolineando il valore dell'impegno concreto.

A volte le parole servono a poco a meno che a queste non seguano poi i fatti e questo sembra sia successo in questa tornata elettorale dove erano chiamati alle urne i cittadini di 117 comuni italiani. Ci riferiamo alle solite polemiche che hanno suscitato la presenza di liste considerate civetta... 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Italia dei Diritti-De Pierro: "Aver eletto tre consiglieri comunali nel Cilento è la nostra risposta a chi ci considerava lista farlocca"

Ne parlano su altre fonti

ELEZIONI BISEGNA: DE PIERRO, L'ITALIA DEI DIRITTI NON HA A CHE FARE CON LISTE FARLOCCHE; Anguillara Sabazia, giardini comunali rimessi a nuovo dopo intervento dell'Italia dei Diritti-De Pierro; Italia dei Diritti-DePierro, Barbara Pasquini nominata vice responsabile provinciale romana; Italia dei Diritti-De Pierro, aver eletto tre consiglieri comunali nel Cilento è la nostra risposta a chi ci…. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Italia dei Diritti-De Pierro: "Aver eletto tre consiglieri comunali nel Cilento è la nostra risposta a chi ci considerava lista farlocca" - A volte le parole servono a poco a meno che a queste non seguano poi i fatti e questo sembra sia successo in questa tornata elettorale dove erano chiamati alle urne i cittadini di 117 comuni italiani. 🔗Come scrive salernotoday.it

Antonello De Pierro furioso, non siamo una lista "farlocca" - Elezioni L'Aquila - 23/05/2025 15:35 - Il presidente dell'Italia dei Diritti - De Pierro rispedisce al mittente ogni dichiarazione o notizia che abbia accomunato il movimento politico ... 🔗Riporta abruzzo24ore.tv

Attacco informatico all’ Italia dei Diritti, De Pierro chiede dissociazione a Iannarilli - Il presidente dell’ Italia dei Diritti ... in questione – ha spiegato il presidente del movimento Antonello De Pierro – che ha prontamente affermato di non aver nulla a che fare con questi disdicevoli ... 🔗Segnala mondopoliticablog.com

Video conferenze ANAPS 26 Maggio