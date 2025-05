Italia a rischio di violenza terroristica gli Usa alzano l’allerta per i turisti Cos’è il travel advisory e quali sono i posti a rischio

Gli Stati Uniti hanno innalzato il livello di allerta per i propri cittadini che intendono viaggiare in Italia, elevandolo a "Livello 2: prestare maggiore cautela". Questo avviso di viaggio, emesso dal Dipartimento di Stato americano, sottolinea un aumento del rischio di violenza terroristica nel Paese. L'articolo esplorerà il significato del travel advisory e i luoghi considerati a maggiore rischio.

«Italia – Livello 2: prestare maggiore cautela»: il dipartimento di Stato americano ha alzato il livello di travel advisory – letteralmente "avviso di viaggio" – per gli statunitensi che vogliono prendere un volo e venire in Italia. Secondo l'amministrazione Trump, è necessario «prestare maggiore attenzione» perché nel nostro Paese esisterebbe «il rischio di violenza terroristica, inclusi attacchi e altre attività». Dal 23 maggio 2025, quindi, il livello di rischio è salito da 1 – quello base – a 2, al pari di Spagna, Germania e Francia. Cos'è e come funziona il travel advisory. Il travel advisory è strutturato su una scala che va da 1 a 4...

