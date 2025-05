Israele | ok a 22 colonie in Cisgiordania

Il gabinetto di sicurezza di Israele ha approvato, con una votazione segreta, la creazione di 22 nuovi insediamenti in Cisgiordania. La proposta, avanzata dai ministri della Difesa Katz e delle Finanze Smotrich, segna un ulteriore passo nella controversa politica di espansione coloniale israeliana nella regione, alimentando tensioni già esistenti nel conflitto israelo-palestinese.

20.30 Il gabinetto di sicurezza di Israele ha tenuto una votazione segreta per approvare la creazione di 22 nuovi insediamenti in Cisgiordania. Lo riportano i media israeliani. La proposta sarebbe stata presentata dal ministro della Difesa Katz e dal ministro delle Finanze Smotrich. La testata Israel Hayom riferisce che il governo intende utilizzare i nuovi insediamenti per rafforzare la presenza israeliana lungo la Strada 443, che collega Gerusalemme e Tel Aviv attraverso la Cisgiordania... 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

