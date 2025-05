Israele la procuratrice generale contro Netanyahu | Nomina nuovo capo Shin Bet non è valida

In un momento di tensione politica in Israele, la procuratrice generale contesta la nomina del nuovo capo dello Shin Bet, mentre un gruppo fondamentalista avverte i cittadini sugli aiuti internazionali. Nel frattempo, il ministro Tajani riafferma il sostegno italiano a Israele, pur sottolineando la necessità di interrompere le operazioni dopo la vittoria su Hamas. Un quadro complesso di sfide e alleanze in un contesto geopolitico delicato.

Il gruppo fondamentalista ai cittadini: "Non prendete gli aiuti della Ghf, c'è Tel Aviv dietro". Tajani: "L'Italia sostiene Israele, ma ora basta, ha vinto la guerra contro Hamas"... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Israele, la procuratrice generale contro Netanyahu: "Nomina nuovo capo Shin Bet non è valida"

