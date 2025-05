Israele intercettato missile da Yemen

L'esercito israeliano ha riportato di aver intercettato un missile lanciato dallo Yemen, mentre le sirene d'allerta hanno risuonato in tutto il Paese. Questo attacco, attribuito ai ribelli Houthi sostenuti dall'Iran, segna un nuovo capitolo nelle tensioni che coinvolgono la regione e le crescenti minacce alla sicurezza israeliana.

5.07 L'esercito israeliano ha dichiarato di aver intercettato un missile lanciato dallo Yemen verso Israele. Le sirene d'allarme sono risuonate in diverse aree del Paese.I ribelli Houthi alleati dell'Iran,attivi nello Yemen, continuano a lanciare attacchi missilistici contro Israele in segno di solidariet√† con i palestinesi di Gaza, pur avendo dichiarato una sospensione delle offensive contro le navi Usa. In risposta, Israele ha condotto raid mirati,tra cui uno il 6 maggio che ha colpito l'aeroporto principale di Sanaa... 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

