Israele-Hamas giorno 599 di guerra in Medioriente | diretta news

Giorno 599 di conflitto in Medio Oriente: le tensioni tra Israele e Hamas si intensificano. Il gruppo fondamentalista lancia un appello ai cittadini, sconsigliando l'accettazione di aiuti provenienti dalla Ghf, accusando Tel Aviv di essere coinvolta. Nel frattempo, il Ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ribadisce il sostegno di Roma a Israele, ma dichiara che è giunto il momento di fermare il conflitto.

Il gruppo fondamentalista ai cittadini: "Non prendete gli aiuti della Ghf, c'è Tel Aviv dietro". Tajani: "L'Italia sostiene Israele, ma ora basta, ha vinto la guerra contro Hamas"

