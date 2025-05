Israele e Casa Bianca | incontri cruciali a Washington per il rilascio degli ostaggi

A Washington, il ministro israeliano Ron Dermer è atteso per incontri decisivi con l'inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff, riguardanti il rilascio degli ostaggi. Questo incontro segue una recente telefonata tra Witkoff e il responsabile statunitense per la crisi, sottolineando l'urgenza e l'importanza dei negoziati in corso. Le aspettative sono alte mentre le due nazioni lavorano per trovare una soluzione efficace.

Il ministro Ron Dermer, che guida per Israele i negoziati per il rilascio degli ostaggi, dovrebbe incontrare oggi a Washington l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff. Lo riferiscono i media israeliani. L'incontro avviene all'indomani della telefonata di Witkoff e del responsabile Usa per gli ostaggi Adam Buehler in cui hanno detto ad alcuni famigliari che "sperano in sviluppi nei prossimi due giorni". Ieri sera anche Benyamin Netanyahu si è detto fiducioso di poter fare un annuncio sui rapiti. Secondo indiscrezioni, sono in corso colloqui stringenti per arrivare alla tregua a Gaza e alla liberazione dei 20 rapiti ancora in vita... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Israele e Casa Bianca: incontri cruciali a Washington per il rilascio degli ostaggi

