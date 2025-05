Israele approva 22 nuovi insediamenti in Cisgiordania per rafforzare la presenza lungo la Route 443

Israele ha approvato la creazione di 22 nuovi insediamenti in Cisgiordania, rafforzando così la propria presenza lungo la route 443. La decisione, deliberata in segreto dal gabinetto di sicurezza israeliano, è stata proposta dal ministro della Difesa Israel Katz. Questa mossa ha destato preoccupazioni e dibattiti a livello internazionale, accentuando le tensioni già esistenti nella regione.

Il gabinetto di sicurezza israeliano ha votato in segreto la scorsa settimana per approvare la creazione di 22 nuovi insediamenti in Cisgiordania, secondo quanto riportato dai media ebraici tra cui il Times of Israel. La mozione sarebbe stata presentata dal ministro della Difesa Israel Katz e dal ministro delle Finanze Bezalel Smotrich. L'agenzia di stampa Israel Hayom riporta che il governo intende utilizzare i nuovi insediamenti per rafforzare la presenza israeliana lungo la Route 443, che collega Gerusalemme e Tel Aviv via Modiin. Un tratto di questa strada attraversa la Cisgiordania. Israel Ganz, presidente del Consiglio di Yesha (l'organizzazione ombrello dei vari consigli comunali che rappresentano gli ebrei in Cisgiordania) ha dichiarato che la decisione segreta del governo è "la decisione più importante dal 1967", quando Israele ottenne il controllo su vaste aree di territorio in Cisgiordania...

