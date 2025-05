Isola le difficoltà di Mario Adinolfi | “Il vento mi fa diventare matto non posso più nuotare ed essere leggero”

Mario Adinolfi, il noto concorrente dell'Isola dei Famosi, si trova ad affrontare sfide inaspettate dopo il suo arrivo nel nuovo contesto isolano. Tra un vento incessante e uno spazio limitato per nuotare, Adinolfi esprime le proprie frustrazioni: "Il vento mi fa diventare matto, non posso più nuotare ed essere leggero". Scopriamo le sue difficoltà e come sta affrontando questa nuova avventura.

Dopo il 'trasloco' da Playa Uva e Playa Dos all'Isola dei Famosi, Mario Adinofli ha lamentato alcune difficoltà, tra cui il forte vento e il poco spazio per entrare in acqua: "Le notti cominciano con un vento che fa diventare matti. Prima quando andavo in acqua ero leggero, togliendomi questo piacere e bisogno fisico, ora non mi sento più così"...

Mario Adinolfi inizia l'avventura all'Isola dei Famosi: "Qui vivo difficoltà di ogni tipo, ho molta