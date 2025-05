Isola dei Famosi Patrizia Rossetti contro le parole di Adinolfi sulle famiglie gay | “Con uno così non spreco fiato”

Nell'ultimo dibattito su "L'Isola dei Famosi", Patrizia Rossetti ha risposto fermamente alle dichiarazioni di Mario Adinolfi riguardo alle famiglie gay e alle adozioni. La conduttrice ha espresso il suo disappunto, affermando che le parole del politico non meritano considerazione, poiché la questione non dovrebbe rappresentare un problema. Scopri di più sulle sue reazioni e sul contesto dell'episodio.

Dopo le affermazioni di Mario Adinolfi sulle adozioni per le famiglie omosessuali, Patrizia Rossetti è intervenuta senza esitazioni, dicendosi contraria a quanto detto dal politico: "Non dovrebbe nemmeno essere un problema"... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Isola dei Famosi, Patrizia Rossetti contro le parole di Adinolfi sulle famiglie gay: “Con uno così non spreco fiato”

