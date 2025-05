Isola dei Famosi nuovi naufraghi in arrivo tra cui un’ex per scongiurare la crisi dei ritiri

Nell'edizione 2025 dell'Isola dei Famosi, la situazione si fa critica con ben sei naufraghi ritirati. Per affrontare questa crisi, arrivano nuovi concorrenti, tra cui un ex partecipante, pronti a rilanciare il gioco. Scopriamo insieme le novità e le sfide che attendono i naufraghi in questa avvincente avventura!

L’ Isola dei Famosi è sempre stato un reality show duro: non è una “villeggiatura”, considerando le difficoltà che incontrano i naufraghi lungo il percorso. Ma mai come nell’edizione del 2025 avevamo assistito a una carneficina di ritiri così: sei concorrenti si sono ritirati, e l’ultimo eliminato risale a due settimane fa. La produzione corre ai ripari: è previsto l’arrivo di nuovi naufraghi, tra cui l’ex di Spadino (che si è ritirato), ma si parla già di chiusura anticipata. il punto della situazione. Isola dei Famosi, nuovi naufraghi in arrivo. Ad annunciare in anteprima l’arrivo dei nuovi concorrenti in Honduras è Davide Maggio, che svela l’identità di una naufraga, ovvero Jasmin Salvati, ex di Spadino ( Samuele Bragelli, che si è ritirato nell’ultima puntata andata in onda insieme a Camila Giorgi e Nunzio Stancampiano )... 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Isola dei Famosi, nuovi naufraghi in arrivo (tra cui un’ex) per scongiurare la crisi dei ritiri

