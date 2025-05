Isola dei Famosi dopo Spadino arriva un altro volto di Italia Shore nel cast | ecco di chi si tratta

Un nuovo colpo di scena scuote L'Isola dei Famosi: dopo l'arrivo di Spadino, si profila l'ingresso di un altro volto noto di Italia Shore. Si tratta di Jasmine Salvati, ex fidanzata del protagonista, pronta a rivelarsi in Honduras. Scopriamo insieme cosa potrebbe significare questa novità per il gioco e le dinamiche tra i concorrenti!

Nuovo colpo di scena a L'Isola dei Famosi: stando alle ultime indiscrezioni l'ex fidanzata di Spadino, Jasmine Salvati, sarebbe pronta a sbarcare in Honduras!... 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Isola dei Famosi, dopo Spadino arriva un altro volto di Italia Shore nel cast: ecco di chi si tratta

Tra i nuovi volti attesi spunta anche il nome di Jasmin Melika Salvati, rivelato in anteprima da Davide Maggio. Jasmin ha 23 anni, origini egiziane e vive a Ladispoli (RM). È nota per essere l'ex ...

