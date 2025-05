Irregolare l' uso dei bus elettrici sul tracciato ferroviario della Strada parco | il Tar ferma tutto

Il Tar ha deciso di sospendere l’uso dei bus elettrici sulla Strada Parco, fermando così il servizio in attesa di ulteriori sviluppi. La decisione segue il ricorso del Comitato Strada Parco Bene Comune, che contestava la sostituzione del filobus, mezzo originariamente destinato all'infrastruttura. Questo provvedimento solleva interrogativi sulla gestione e sul futuro della mobilità nella zona.

Il Tar (Tribunale amministrativo regionale) ferma i bus elettrici sulla strada parco: accolta la richiesta di sospensiva del servizio chiesta dal Comitato strada parco bene comune che con il suo ricorso lamentava la sostituzione del mezzo destinato a una infrastruttura (il filobus) su cui non... 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - "Irregolare" l'uso dei bus elettrici sul tracciato ferroviario della Strada parco: il Tar ferma tutto

Ulteriori approfondimenti disponibili online

“Amat, bus elettrici fermi| da dieci anni” - In un periodo in cui si parla di Ztl, traffico, smog, disagi agli utenti e pedonalizzazioni i bus elettrici, troverebbero largo uso soprattutto in Centro Storico favorendo una mobilità più ... 🔗Secondo livesicilia.it

Bus elettrici nuovo record: 1100 km percorsi in 24 ore - Bus Elettrici: nuovo record di percorrenza con oltre 1100 chilometri in 24 ore! Record per bus elettrici: percorsi 1.100 km in 24 ore. È un mezzo elettrico della Proterra, un’azienda americana che ... 🔗Si legge su tuttogreen.it

Perché questa azienda di autobus elettrici ha appena perso la METÀ dei suoi dipendenti