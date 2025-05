Irragionevole la condanna di Stasi Nordio approfitta di Garlasco per picconare l’ordimento giudiziario e i magistrati

L'analisi della recente condanna di Stasi diventa l'occasione per il ministro della Giustizia Carlo Nordio di esprimere critiche incisive verso il sistema giudiziario. In un'intervista a "Carta Bianca", Nordio evita di commentare specifiche sentenze ma non esita a mettere in discussione l'operato dei magistrati, utilizzando il caso di Garlasco come trampolino per una riflessione più ampia sulle carenze dell'ordinamento giudiziario.

Lo aveva premesso nel salottino di “Carta Bianca”: “Non posso, non debbo e non voglio parlare di vicende in corso”, aveva tenuto a precisare. E in effetti, non ha analizzato una sentenza, lui, ex magistrato. No, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha preferito attaccare direttamente l’intero ordinamento giudiziario italiano e delegittimare i magistrati: “Trovo irragionevole che dopo una o due sentenze di assoluzione sia intervenuta una condanna senza rifare l’intero processo. Tutto questo è irrazionale“, ha detto il Guardasigilli a proposito della vicenda Garlasco. Un intervento a gamba tesa che è andato avanti, come se il ministro conoscesse ogni pagina delle indagini: “Se per legge si può condannare solo al di là di ogni ragionevole dubbio, se uno o più giudici hanno dubitato al punto da assolvere, non si vede come si possa poi condannare... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - “Irragionevole la condanna di Stasi”. Nordio approfitta di Garlasco per picconare l’ordimento giudiziario e i magistrati

Le notizie più recenti da fonti esterne

La difesa di Sempio con Nordio: 'Irragionevole la condanna di Stasi dopo l'assoluzione'; Delitto Garlasco, il Ministro Nordio: Irragionevole condanna di Stasi dopo assoluzioni; Delitto di Garlasco, Nordio a gamba tesa: “La condanna di Stasi è irragionevole”; Caso Garlasco, il ministro della Giustizia Nordio mette in dubbio la condanna di Alberto Stasi: “È irrazionale”. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

La difesa di Sempio con Nordio: 'Irragionevole la condanna di Stasi dopo l'assoluzione' - "Condivido". Così l'avvocato Massimo Lovati uno dei legali di Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, in merito alle considerazioni del mini ... 🔗ansa.it scrive

Nordio su Garlasco: “Condanna Stasi senza un nuovo processo è irragionevole” - Il ministro della Giustizia dice la sua sul caso di Garlasco, tornato al centro dell'attenzione da ormai un mese: "Irragionevole una condanna dopo due assoluzioni senza rifare l'intero processo" ... 🔗Lo riporta dire.it

"Irragionevole la condanna di Stasi". Nordio approfitta di Garlasco per picconare l'ordimento giudiziario e i magistrati - Lo aveva premesso nel salottino di “Carta Bianca”: “Non posso, non debbo e non voglio parlare di vicende in corso”, aveva tenuto a precisare. E in effetti, non ha analizzato una sentenza, lui, ex magi ... 🔗Secondo informazione.it