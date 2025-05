Irpinia e Sannio uniti per l’Ucraina | partono da Avellino due ambulanze cariche di aiuti umanitari

In un gesto di solidarietà e pace, le province di Avellino e Benevento si uniscono in un'iniziativa umanitaria a favore dell'Ucraina. Due ambulanze, cariche di medicinali e beni di prima necessità, partono da Avellino grazie all'impegno di volontari e associazioni locali. Questo progetto rappresenta un forte simbolo di sostegno per la popolazione colpita dal conflitto.

I Volontari e le Associazioni delle province di Avellino e Benevento si uniscono in un forte gesto di pace e solidarietà. Grazie a una straordinaria raccolta beni usati, saranno donate alla popolazione ucraina due ambulanze allestite con medicinali e beni di prima necessità. La missione, simbolo... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Irpinia e Sannio uniti per l’Ucraina: partono da Avellino due ambulanze cariche di aiuti umanitari

Ne parlano su altre fonti

Vinitaly, Irpinia e Sannio puntano sull’export. Asia, Europa, Brasile e Africa nel mirino - Terzo giorno di Vinitaly a Verona per la collettiva di imprese guidata dalla Camera di commercio di Irpinia Sannio (111 aziende nel padiglione ... dei quali l’8% negli Stati Uniti -. Devo però ... 🔗Riporta ildenaro.it

Vinitaly, Irpinia e Sannio hub enologici. Pesano i 2/3 del vigneto campano - Sul fronte export (+7%, a oltre 29 milioni di euro) vola la domanda degli Stati Uniti, principale buyer sia per Irpinia che per Sannio, che raggiunge il 30% delle spedizioni e segna un +27% in ... 🔗Secondo orticalab.it

Dazi: Irpinia-Sannio, vendite negli Usa valgono 30% dell'export - Gli Stati Uniti rappresentano la prima destinazione in valore per l'export dei vini di Irpinia (nel 2024 le vendite all'estero hanno toccato i 7 milioni di euro, +25,9%) e quelli del Sannio (1,85 ... 🔗msn.com scrive

Ucraina, nuovi raid russi anche su Kiev: la capitale è senza acqua