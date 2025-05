Irpef il governo prepara il nuovo taglio Chi ci guadagna e di che somme parliamo

Il governo italiano sta preparando un importante taglio dell'IRPEF destinato a beneficiare il ceto medio, con redditi compresi tra 28mila e 60mila euro. Questa riforma fiscale mira a ridurre il peso fiscale su una fascia di contribuenti che rappresenta una significativa fonte di entrate per l'erario. Scopriamo chi ci guadagna e quali sono le somme in gioco nella prossima legge di Bilancio.

Roma, 27 maggio 2025 – L'obiettivo dichiarato è quello di tagliare finalmente le tasse sul ceto medio, definizione generica che comprende i redditi fra i 28mila e i 60 mila euro. La fascia che contribuisce di più agli incassi dell'erario. L'operazione potrebbe scattare con la prossima legge di Bilancio anche se, nella maggioranza, c'è chi vorrebbe anticipare il taglio all' autunno, quando ci saranno le elezioni regionali. Ma che cosa può cambiare? E quali saranno gli effetti nelle nostre tasche? Il taglio dell'Irpef. Con la legge di Bilancio 2025, il governo ha già introdotto un primo intervento sulla struttura dell' Irpef, riducendo da quattro a tre gli scaglioni di reddito: 23% per i redditi fino a 28...

