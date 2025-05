Irlanda approva legge per bandire beni da insediamenti israeliani illegali

Il governo irlandese ha fatto un passo significativo oggi, approvando un progetto di legge che vieta l'importazione di beni provenienti dagli insediamenti israeliani considerati illegali. Questa iniziativa, senza precedenti per un paese dell'Unione Europea, riflette un impegno crescente per i diritti umani e il rispetto del diritto internazionale. La legislazione rappresenta un forte messaggio politico in un contesto internazionale complesso.

Il governo irlandese ha approvato oggi un progetto di legge per bandire l'importazione di beni dagli insediamenti israeliani considerati illegali secondo la legge internazionale, una mossa senza precedenti per un paese dell' Unione europea. "Il governo ha convenuto di portare avanti una legislazione che proibisca il commercio di beni con gli insediamenti illegali nei territori palestinesi occupati. E' opinione del governo che questo sia un obbligo secondo il diritto internazionale", ha riferito un portavoce del ministero degli Esteri... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Irlanda approva legge per bandire beni da insediamenti israeliani illegali

