Irene Grandi al via il Fiera di me Summer Tour il calendario

Irene Grandi è pronta a incantare nuovamente i suoi fan con il Fiera di Me Summer Tour, che la porterà in tour per tutta l'estate. Dopo il successo del tour indoor, l'artista riporta la sua musica sotto il cielo estivo, promettendo serate indimenticabili. Scopri il calendario delle date e come acquistare i biglietti per assistere a questi imperdibili eventi dal vivo.

Irene Grandi sta per partire con il suo Fiera di Me Summer Tour che la vedrà dal vivo per tutta l’estate, il calendario e i biglietti. Dopo il successo travolgente del tour indoor, che ha riempito i teatri d’Italia di applausi ed emozioni, Irene Grandi torna a incontrare il suo pubblico sotto il cielo dell’estate. Il Fiera di Me Summer Tour è un viaggio musicale che attraversa tutta la penisola, tra festival, piazze, arene e scorci incantevoli, dove? la musica diventa abbraccio collettivo, festa condivisa, energia. Accompagnata dalla sua band, Irene porterà in scena i brani più amati del suo repertorio in una scaletta vibrante, tutta da cantare, ballare e vivere insieme... 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Irene Grandi, al via il Fiera di me Summer Tour, il calendario

