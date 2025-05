Inzaghi prima la finale e poi si vedrà | presupposti e… Garanzie – CdS

In vista della finale di Champions League tra PSG e Inter, Simone Inzaghi si concentra esclusivamente sull'imminente match, evitando di discutere il suo futuro. Durante il media day a Appiano Gentile, il tecnico ha ribadito l'importanza di affrontare la partita prima di considerare eventuali garanzie e presupposti per il proprio incarico. La priorità è chiara: la finale è il momento decisivo.

Ieri media day ad Appiano Gentile, con Simone Inzaghi incalzato sul proprio futuro. La testa, come ripetuto da giorni, è alla finale di Champions League tra Psg e Inter. Il tecnico non si sbilancia parlando di presupposti, che vorrebbero dire anche garanzie. FUTURO – Prima la finale e poi si vedrà: questo il motto che gira dalle parti di Appiano Gentile, soprattutto nella persona di Simone Inzaghi. L'allenatore, ieri, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti al centro sportivo dell'Inter per il classico media day di avvicinamento alla finale di Champions League. Non potevano ovviamente mancare le domande sul proprio futuro...

