Inzaghi | Orgoglioso della mia Inter Grazie ai tifosi Ora serve serenità!

In vista della cruciale finale di Champions League contro il PSG, Simone Inzaghi esprime il suo orgoglio per l'Inter e la gratitudine verso giocatori e tifosi. L’allenatore nerazzurro sottolinea l'importanza di mantenere serenità e focus, mentre si prepara a affrontare una delle sfide più importanti della stagione. La tensione cresce, ma l'unità del team è la vera forza dell'Inter.

Nell’avvicinamento a una sfida importante come PSG-Inter, Simone Inzaghi racconta le proprie sensazioni. L’allenatore nerazzurro si dimostra grato ai suoi giocatori e ai tifosi. ORGOGLIOSO – Procede la preparazione del big match contro il PSG per la finale di Champions League. A pochi giorni dall’appuntamento, Simone Inzaghi dichiara sulla sua Inter: « È un percorso fatto di quattro anni, in cui la squadra ha fatto grandissime cose. Sappiamo che abbiamo vinto, abbiamo perso, ma abbiamo sempre messo tutto in campo e la nostra gente ci è sempre stata vicina e ha capito il senso di appartenenza alla maglia dell’Inter che questi ragazzi hanno... 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inzaghi: «Orgoglioso della mia Inter. Grazie ai tifosi. Ora serve serenità!»

