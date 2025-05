Inzaghi Inter retroscena da Appiano | Ecco cos’ha detto ai suoi nell’allenamento ha ripetuto ossessivamente di…

Nel cuore di Appiano Gentile, Simone Inzaghi ha guidato i suoi giocatori in un allenamento cruciale prima della finale di Champions. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro ha ripetuto con fervore messaggi motivazionali per preparare al meglio la squadra. Scopriamo insieme i retroscena di questa intensa seduta e le parole che hanno risuonato tra i giocatori.

Inzaghi Inter, ecco spuntare il retroscena da Appiano Gentile, cosa ha detto ai suoi il tecnico nerazzurro nella seduta prima della finale di Champions . Simone Inzaghi motiva i suoi calciatori, lo fa ad Appiano e – come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport – le parole del tecnico sembrano decisamente chiare. Così in un breve passaggio il noto quotidiano sulla situazione in casa Inter verso la finale di Champions League col PSG: INZAGHI INTER – «Ai suoi, in cerchio prima di cominciare, Inzaghi ha solo ricordato brevemente come questa settimana valga una carriera intera. Combinazioni ad alta velocità, partite a ranghi misti e rigorosamente a due tocchi, altra partitella a metà campo, tutto con intensità massima in campo e con la passione e gli urlacci che il tecnico di solito riversa durante una partita vera... 🔗 Leggi su Internews24.com