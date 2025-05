Inzaghi Inter incertezze sul futuro arabo! Ecco cosa chiede il tecnico nerazzurro per rimanere in Italia

Simone Inzaghi si trova al centro di incertezze riguardo al suo futuro all'Inter, con l'offerta dell'Al Hilal che mette a rischio la sua permanenza in nerazzurro. La Gazzetta dello Sport analizza le richieste del tecnico per rimanere in Italia, svelando i dettagli di una situazione che tiene i tifosi col fiato sospeso. Cosa riserverĂ il futuro per il mister e la sua squadra?

Inzaghi Inter, incertezze sul futuro arabo! Ecco cosa chiede il tecnico per rimanere in nerazzurro. I dettagli. Cosi la Gazzetta dello Sport sul futuro di Inzaghi all’ Inter, tentato dall’offerta dell’ Al Hilal: SUL FUTURO- « A vedere Simone Inzaghi così, indemoniato a bordo campo ad Appiano tra il leone Acerbi, Dumfries e Pavard, sembrerebbe un allenatore concentrato solo sulla partita della vita, e non un uomo accompagnato dal dubbio. Eppure Inzaghi è entrambe le cose, perchĂ© una non contraddice l’altra, soprattutto in questa settimana di passione: mentre ammette di fronte al mondo di avere offerte (risulta quella araba piĂą delle altre europee), il tecnico finalista di Champions pone l’Inter sopra ogni cosa... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inzaghi Inter, incertezze sul futuro arabo! Ecco cosa chiede il tecnico nerazzurro per rimanere in Italia

