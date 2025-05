Inzaghi il tecnico delle Coppe | così ha riportato l’Inter tra le grandi d’Europa

Simone Inzaghi, il tecnico delle coppe, ha riportato l'Inter tra le grandi d'Europa, culminando un viaggio di quattro anni. Con una finale cruciale all'orizzonte, il mister ha l'opportunità di chiudere un cerchio, determinando non solo il risultato immediato, ma anche le prospettive future della squadra. La sua crescita lo colloca tra gli allenatori più stimati del panorama calcistico internazionale.

Il ciclo europeo riparte con la finale di Europa League raggiunta da Antonio Conte, poi persa in favore del Siviglia nel 2020...