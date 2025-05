Inzaghi e l’Inter | la verità su contratto e futuro

Nell'attesa della finale di Monaco di Baviera, l'attenzione si sposta sul futuro di Simone Inzaghi e dell'Inter. Il confronto tra il tecnico e la dirigenza, previsto per il 2 giugno, sarà cruciale per delineare il cammino della squadra, ma non dipenderà esclusivamente dal risultato. Scopriamo i dettagli del contratto di Inzaghi e le implicazioni emotive di questo incontro decisivo.

Appuntamento fissato per il 2 giugno o al massimo qualche ora dopo. Il risultato della finale di Monaco di Baviera sarà importante, ma non decisivo. Stabilirà il contesto ambientale ed emotivo nel quale Simone Inzaghi e l’Inter si siederanno a parlare di futuro. Non è, però, la conquista o meno della Champions League che stabilirà il parametro su cui verrà discusso il futuro del tecnico nerazzurro a Milano. Che non va dato per scontato, anche se ufficialmente nessuna delle parti vuole lo strappo. L’uscita allo scoperto della ricca offerta araba dell’Al Hilal (50 milioni di euro netti in tre stagioni) ha fatto da acceleratore... 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Inzaghi e l’Inter: la verità su contratto e futuro

