Inzaghi e il Pisa attesa per il vertice Presto l’incontro per preparare la Serie A

Filippo Inzaghi e il Pisa si preparano a un incontro cruciale per definire le strategie in vista della prossima stagione di Serie A. Dopo un meritato riposo, il tecnico è pronto a tornare al lavoro, mettendo le basi per costruire una squadra competitiva. Questa settimana rappresenta un momento decisivo per avviare il nuovo corso del club toscano.

È la settimana decisiva per porre la prima pietra del nuovo Pisa in Serie A. Come annunciato al termine del campionato, Filippo Inzaghi si è concesso qualche giorno di vacanza, utili per staccare la spina, prima di iniziare a programmare il proprio futuro. In questi giorni è in programma il tanto atteso incontro tra l'allenatore e la dirigenza nerazzurra. Sul piatto Inzaghi porrà le proprie richieste: "La Serie A è un campionato totalmente diverso, un altro sport" aveva dichiarato, e ascolterà le intenzioni del club. Presumibile che l'allenatore pretenda delle garanzie, anche per continuare al meglio la propria avventura in nerazzurro, dove finora gli è stato permesso di lavorare al meglio...

