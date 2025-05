Inzaghi Arabia strategia o un’opportunità reale? Le ultime

Nel contesto della finale di Champions, la situazione di Simone Inzaghi diventa cruciale: si tratta di una strategia ben ponderata o di un’opportunità concreta in Arabia? A cinque giorni dall’evento decisivo, il confronto con la dirigenza potrebbe rivelare le intenzioni future dell’allenatore nerazzurro, il quale ha già delineato le sue prossime mosse. Scopriamo i dettagli di questa intrigante vicenda.

Inzaghi Arabia, la situazione dell'allenatore nerazzurro a cinque giorni dalla finale di Champions: strategia o pista concreta?. La serata decisiva, seguita da un confronto con la dirigenza. In questo modo, Simone Inzaghi ha tracciato le prossime mosse. L'allenatore nerazzurro ha delineato i prossimi passaggi, parlando alla Pinetina nel Media Day verso la finale di sabato a Monaco di Baviera tra Inter e PSG. Apre così l'articolo de La Stampa in merito al tema legato al futuro di Simone Inzaghi all'Inter. L'ANALISI DELLA STAMPA – «La sensazione è che, al di là delle garanzie per la sua posizione contrattuale (prolungamento dell'accordo in scadenza nel 2026), invochi una rosa ancora più attrezzata, in particolare in attacco...