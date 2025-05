Inzaghi Al Hilal blitz della moglie in Arabia | cos’è successo filtra la convinzione che…

Novità importanti sul futuro di Simone Inzaghi, attuale allenatore dell'Inter, emergono dall'Arabia Saudita. Secondo quanto riportato da Tuttosport, si fanno sempre più insistenti le voci su un possibile approdo di Inzaghi al Al Hilal, accecato dall'interesse della dirigenza saudita. Scopriamo i dettagli di questa intrigante indiscrezione e le condizioni che potrebbero influenzare la sua decisione.

Inzaghi Al Hilal, arrivano novità preziose in Arabia Saudita sul futuro dell'allenatore dell'Inter, ecco cosa filtra e la nuova condizione. Inzaghi Al Hilal è l'ultima voce di calciomercato, in edicola Tuttosport ha fornito preziosi aggiornamenti sul tecnico dell' Inter che – ricordiamo – negli ultimi giorni è stato accostato ad un futuro (il condizionale è d'obbligo) futuro in Arabia Saudita. Ecco un estratto di quanto scrive il noto quotidiano: INZAGHI AL HILAL – «A latitudini saudite si sparge ottimismo a piene mani soprattutto sul sì dell'allenatore dopo la finale di Monaco, come peraltro dichiarato l'altro giorno urbi et orbi da Saudi Sports Company, televisione che detiene i diritti in esclusiva di Saudi Pro League, King's Cup e Saudi Super Cup...

