Invita a pranzo gli ex suoceri e li uccide cucinando funghi velenosi

Un caso scioccante ha scosso l'Australia: Erin Patterson, 50 anni, è accusata di triplice omicidio e tentato omicidio dopo aver invitato a pranzo i suoi ex suoceri, avvelenandoli con funghi tossici. L'episodio, avvenuto il 18 luglio 2023, solleva interrogativi inquietanti sulla vendetta e le relazioni familiari. Scopri di più su questa drammatica vicenda su Perizona.it.

La 50enne australiana Erin Patterson è sotto processo con l'accusa di triplice omicidio e tentato omicidio. Il 18 luglio 2023.

