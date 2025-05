Investitori di Hong Kong Macao incoraggiati a creare societa’ di produzione cinematografica in Cina continentale

Le autorità cinesi hanno avviato iniziative per promuovere la cooperazione nel settore cinematografico, incentivando gli investitori di Hong Kong e Macao a istituire società di produzione nella Cina continentale. Queste nuove regole mirano a favorire lo sviluppo dell'industria cinematografica, creando opportunità per un interscambio culturale e commerciale più profondo tra le due regioni e il resto della Cina.

Le autorita’ centrali cinesi hanno introdotto nuove regole che consentono ai fornitori di servizi delle regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao di creare societa’ di produzione cinematografica nella Cina continentale, nell’ambito degli sforzi per approfondire la cooperazione industriale e dare impulso alla produzione cinematografica. Il regolamento, emanato dall’Amministrazione cinematografica cinese, consente agli investitori qualificati di creare e gestire societa’ di produzione nell’ambito degli attuali quadri normativi cinesi in materia di investimenti esteri e di registrazione delle imprese... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Investitori di Hong Kong, Macao incoraggiati a creare societa’ di produzione cinematografica in Cina continentale

