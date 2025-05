Investimenti confermati Arvedi Ast si sgancia dall’accordo di programma

Arvedi AST si distacca dall'accordo di programma, confermando gli investimenti in un contesto macroeconomico e geopolitico difficile. L'azienda punta a consolidare l'area a caldo e ampliare la gamma di prodotti a freddo, cercando un equilibrio strategico nonostante l'interruzione del settore magnetico.

Una "tenuta complessiva" degli investimenti, pur in un contesto macroeconomico e geopolitico "estremamente complicato", che puntano ad "un consolidamento dell’area a caldo e un ampliamento dei prodotti a freddo, per creare il giusto bilanciamento", nonostante "la messa in stand-by del magnetico e di due linee del freddo". Lo registrano le segreterie territoriali di Fim, Fiom, Uilm, Fismic e Ugl al termine dell’incontro in azienda con il management di Arvedi Ast, richiesto dagli stessi sindacati per iniziare l’illustrazionedel piano industriale. All’incontro erano presenti, tra gli altri, gli ad di Ast e Tubificio, Dimitri Menecali e Alessia Balloriani, il direttore risorse umane Giovanni Scordo... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Investimenti confermati. Arvedi Ast si “sgancia“ dall’accordo di programma

Aggiornamenti pubblicati da altri media

I vertici di Arvedi-Ast incontrano i sindacati. Investimenti confermati. Infrastrutture: confronto Anas-Ast; I vertici di Arvedi - Ast incontrano i sindacati. Investimenti confermati. Infrastrutture: confronto Anas - Ast; AST, verso il rinvio per l’accordo di programma: anche le infrastrutture escluse dal testo. Consolidamento dell'area a caldo e più produzione a freddo; Terni: il direttore del conservatorio Briccialdi Roberto Antonello confermato per il prossimo triennio. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Investimenti confermati. Arvedi Ast si “sgancia“ dall’accordo di programma - L’azienda incontra i sindacati sui dettagli del piano industriale. Per infrastrutture ed energia "interlocuzioni con Anas in via di definizione". 🔗Riporta lanazione.it

Sindacati, in Ast tenuta complessiva degli investimenti - Una "tenuta complessiva" degli investimenti, pur in un contesto macroeconomico e geopolitico "estremamente complicato", che puntano ad "un consolidamento dell'area a caldo e un ampliamento dei prodott ... 🔗Scrive ansa.it

Arvedi Ast, si apre il confronto con i sindacati dei metalmeccanici. Illustrati i contenuti del piano industriale per il sito di Terni - La discussione tra le parti andrà avanti a ritmo serrato e comunque rimarrà svincolata dalle vicende dell’accordo di programma di cui attende ancora la firma al Mimit ... 🔗Secondo corrieredellumbria.it

AST Arvedi punta sull’efficienza degli impianti