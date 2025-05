Invece di legiferare il Parlamento si occupa di istituire giornate nazionali

Negli ultimi anni, il Parlamento italiano sembra aver spostato la sua attenzione dalla legislazione a una serie di commemorazioni nazionali. Questo articolo esplora il fenomeno, suggerendo che la celebrazione di giornate dedicate ai ricordi potrebbe essere un segnale del declino dell’efficacia governativa. analizziamo come questa tendenza riflette una crisi più profonda nel funzionamento dello stato.

C’è un modo infallibile per riconoscere quando uno stato ha smesso di governare: comincia a commemorare. E il Parlamento italiano, da qualche tempo, più che a legiferare si dedica all’arte funebre. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Invece di legiferare, il Parlamento si occupa di istituire giornate nazionali

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Invece di legiferare, il Parlamento si occupa di istituire giornate nazionali - Non sai governare? Nessun problema: istituisci una giornata e alza le pene! Dal “body shaming” al panettone: tutto viene trasformato in un evento annuale con hashtag d'ordinanza e cartellone in sala s ... 🔗Come scrive ilfoglio.it

Countries without Codified Constitution |Countries with uncodified constitution !